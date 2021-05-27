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    16:33, 27 Май 2021 | GMT +6

    О графике Елбасы рассказал его пресс-секретарь

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - График работы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева остается насыщенным, несмотря на пандемию. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    По словам Айдоса Укибая, кроме участия в заседаниях и совещаниях Нурсултан Назарбаев проводит встречи, переговоры, тщательно изучает поступающую на его имя корреспонденцию и служебные документы.

    «Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в формат работы, однако ответственности при этом не убавилось. Больше скажу, в текущих относительно сложных условиях, вызванных пандемией, Елбасы в рамках своих компетенций больше концентрирует свое внимание на стратегических вопросах социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения», - отметил пресс-секретарь.

    Айдос Укибай рассказал, что Нурсултан Назарбаев находится в постоянном контакте с мировыми лидерами, зарубежными политиками и инвесторами. Среди них главы стран СНГ, членов ССТГ и ШОС, Европейского союза, ОПЕК, представители ЕБРР, JP Morgan Chase International и другие.

    «В ходе телефонных разговоров и личных встреч собеседники обмениваются мнениями относительно экономической и политической обстановки в мире. У Елбасы спрашивают совета по отдельным вопросам повестки дня, интересуются его видением решения той или иной проблемы. К примеру, сегодня Нурсултану Назарбаеву позвонил экс-вице-президент США. Елбасы и Альберт Гор обсудили ситуацию, связанную с кризисом доверия и санкционного противостояния между мировыми державами», - напомнил представитель Первого Президента.

    Укибай также отметил, что Елбасы активно изучает рынок инноваций и передовых технологий.

    «Ему очень интересны новые решения в области цифровизации и применения искусственного интеллекта. Он изучает различные кейсы, которые также могут быть адаптированы в нашей стране», - добавил спикер.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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