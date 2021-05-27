О графике Елбасы рассказал его пресс-секретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - График работы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева остается насыщенным, несмотря на пандемию. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

По словам Айдоса Укибая, кроме участия в заседаниях и совещаниях Нурсултан Назарбаев проводит встречи, переговоры, тщательно изучает поступающую на его имя корреспонденцию и служебные документы.

«Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в формат работы, однако ответственности при этом не убавилось. Больше скажу, в текущих относительно сложных условиях, вызванных пандемией, Елбасы в рамках своих компетенций больше концентрирует свое внимание на стратегических вопросах социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения», - отметил пресс-секретарь.

Айдос Укибай рассказал, что Нурсултан Назарбаев находится в постоянном контакте с мировыми лидерами, зарубежными политиками и инвесторами. Среди них главы стран СНГ, членов ССТГ и ШОС, Европейского союза, ОПЕК, представители ЕБРР, JP Morgan Chase International и другие.

«В ходе телефонных разговоров и личных встреч собеседники обмениваются мнениями относительно экономической и политической обстановки в мире. У Елбасы спрашивают совета по отдельным вопросам повестки дня, интересуются его видением решения той или иной проблемы. К примеру, сегодня Нурсултану Назарбаеву позвонил экс-вице-президент США. Елбасы и Альберт Гор обсудили ситуацию, связанную с кризисом доверия и санкционного противостояния между мировыми державами», - напомнил представитель Первого Президента.

Укибай также отметил, что Елбасы активно изучает рынок инноваций и передовых технологий.

«Ему очень интересны новые решения в области цифровизации и применения искусственного интеллекта. Он изучает различные кейсы, которые также могут быть адаптированы в нашей стране», - добавил спикер.