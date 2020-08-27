О готовности службы скорой помощи к осенне-зимнему периоду рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о готовности службы скорой медицинской помощи города к осенне-зимнему периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами прогнозируется, что на текущих мощностях в пик служба сможет в сутки обрабатывать более 9 тысяч обращений и госпитализировать до 500 пациентов в сутки. На ежедневной основе проводятся учения бригад скорой помощи и диспетчеров с моделированием ситуаций разной тяжести в режиме повышенной готовности», - сказал на брифинге руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

По его словам, в работе скорой помощи на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации наблюдается снижение нагрузки.

«Количество обращений и вызовов скорой помощи по четвертой категории вызовов в прошлом месяце было 280 вызов в сутки, сегодня составляет 172. Количество обращений и вызовов по первой-третьей категориям в среднем в сутки не превышает 1 500. В структуре данных вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса, это не более 8%», - добавил он.

Наряду с этим, обращения в скорую помощь в основном связаны с вызовами по причине травм и отравлений - 20% вызовов, по причине болезней системы кровообращений - 24% вызовов, 15% приходятся на нервные и психические расстройства.