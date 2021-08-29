О готовности школ к работе в условиях пандемии рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О готовности школ области к работе в условиях пандемии рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

О подготовке школ к новому учебному году рассказал руководитель управления образования Саткан Есенгалиев во время брифинга.

«Новый учебный год пройдет в традиционном формате. Вынужденной необходимостью станет соблюдение всех санитарных норм. В этом году за парты в Атырауской области сядут свыше 143 тысяч учеников. В школах региона работают 14 000 учителей. Все учителя, не имеющие медотвода, стопроцентно получили оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Во всех школах закуплены дезинфицирущие средства. Помимо вакцинации и соблюдения санитарных требований, на особом контроле обеспечение школьников учебниками. На приобретение учебников выделено 1 млрд 667 тысяч тенге. Составлены договоры с 15 издательствами», - рассказал Саткан Есенгалиев.

Спикер напомнил, что в этом году линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Им в торжественной обстановке вручат буквари.