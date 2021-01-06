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О готовности наблюдателей к работе на выборах рассказали в Акмолинской области

6 Января 2021, 18:32
О готовности наблюдателей к работе на выборах рассказали в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области рассказали о готовности наблюдателей к работе на выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Что может сделать независимый наблюдатель до, во время и после выборов в соответствии с законом? Как они ведут наблюдение за выборами? Что значит качественное наблюдение? На все эти вопросы наблюдатели получили ответы на специальных онлайн-семинарах.

Об этом рассказала руководитель Акмолинского филиала ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Ирина Терентьева в ходе круглого стола по вопросам обеспечения непартийного наблюдения за предстоящими выборами в Парламент РК и маслихаты, сообщает управление внутренней политики.

«Главное в работе наблюдателей – это обеспечение прозрачности, честности и законности проведения выборов», - подчеркнула председатель областного филиала «Гражданского Альянса Казахстана».

Руководитель штаба наблюдателей Акмолинской области Ерлан Закирьянов проинформировал о деятельности штаба, работе по обучению наблюдателей и организации их работы в день проведения выборов.

«Депутатские выборы пройдут по-новому формату. В первую очередь, впервые за 16 лет это очередные, а не досрочные выборы. Во-вторых, свои коррективы во все сферы жизни, в том числе и в проведение выборов внесла пандемия. И в-третьих, это внесенные в законодательство поправки. Впервые депутаты пройдут по партийным спискам, обязательные квоты для женщин и молодежи, в два раза снижено регистрационное требование по численности членов для создания политических партий. Все эти новшества мы, как наблюдатели тоже должны знать», - отметил Ерлан Закирьянов.

Об активном участии представителей профсоюзных организаций рассказал председатель территориального объединения профсоюзов Акмолинской области Кали Рахметов.

К слову, всего в области более 9 тысяч наблюдателей различных сфер деятельности: общественники, представители профсоюзов, партий, бизнеса, молодежь. К примеру, 200 наблюдателей - представители профсоюзов, 697 человек Гражданского Альянса, более 4-х тысяч представители политических партий.


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