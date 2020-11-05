О готовности к зимнему периоду рассказали в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вблизи снегозаносимых участков дорог еще до наступления холодов определены 257 пунктов обогрева и 179 пунктов питания. Об этом, говоря о подготовке к зимнему периоду, на брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
А. Советов сразу пояснил, что предстоящий зимний период обещает быть таким же снежным и буранным, как и предыдущий.
Напомним, в зимний период 2019-2020 годов более 400 раз принимались меры по закрытию автодорог, 171 раз вводились ограничения движения транспорта, объявлялись чрезвычайные ситуации местного масштаба в Ерейментауском, Аршалынском, Целиноградском районах.
«Всего в зимний период подразделениями департамента совместно департаментом полиции, акиматами городов и районов, дорожными службами проведено 924 аварийно-спасательных работ на дорогах. Спасено и эвакуировано 3518 человек, из них 306 детей. В пунктах обогрева размещалось 3126 человек, из них 181 ребенок. Из заносов вызволено 179 единиц техники», - привел статистику главный спасатель региона.
По словам спикера, акиматом области вынесено постановление о подготовке к зимнему периоду 2020-2021 годов, а также утвержден план подготовки территориальной подсистемы ГСГЗ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
Так, ДЧС региона уже подготовлено 99 автомобилей на шасси повышенной проходимости.
«Местными исполнительными органами вблизи снегозаносимых участков определены 257 пунктов обогрева и 179 пунктов питания», - добавил главный спасатель региона.
Добавим, что после осмотра всех дорожно-эксплуатационных участков и предприятий филиала ТОО «Казахавтодор» по Акмолинской области были даны соответствующие рекомендации. Готовность техники оценивается на 90%. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области заключено 11 договоров на содержание автомобильных дорог областного значения с 11 подрядными организациями по 17 районам области.
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