О готовности к зимнему периоду рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вблизи снегозаносимых участков дорог еще до наступления холодов определены 257 пунктов обогрева и 179 пунктов питания. Об этом, говоря о подготовке к зимнему периоду, на брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Советов сразу пояснил, что предстоящий зимний период обещает быть таким же снежным и буранным, как и предыдущий.

Напомним, в зимний период 2019-2020 годов более 400 раз принимались меры по закрытию автодорог, 171 раз вводились ограничения движения транспорта, объявлялись чрезвычайные ситуации местного масштаба в Ерейментауском, Аршалынском, Целиноградском районах.

«Всего в зимний период подразделениями департамента совместно департаментом полиции, акиматами городов и районов, дорожными службами проведено 924 аварийно-спасательных работ на дорогах. Спасено и эвакуировано 3518 человек, из них 306 детей. В пунктах обогрева размещалось 3126 человек, из них 181 ребенок. Из заносов вызволено 179 единиц техники», - привел статистику главный спасатель региона.

По словам спикера, акиматом области вынесено постановление о подготовке к зимнему периоду 2020-2021 годов, а также утвержден план подготовки территориальной подсистемы ГСГЗ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Так, ДЧС региона уже подготовлено 99 автомобилей на шасси повышенной проходимости.

«Местными исполнительными органами вблизи снегозаносимых участков определены 257 пунктов обогрева и 179 пунктов питания», - добавил главный спасатель региона.

Добавим, что после осмотра всех дорожно-эксплуатационных участков и предприятий филиала ТОО «Казахавтодор» по Акмолинской области были даны соответствующие рекомендации. Готовность техники оценивается на 90%. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области заключено 11 договоров на содержание автомобильных дорог областного значения с 11 подрядными организациями по 17 районам области.