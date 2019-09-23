О готовности к предстоящему отопительному сезону доложил Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О готовности социальных объектов и жилых домов к предстоящему отопительном сезону, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка регионов к отопительному сезону выглядит следующим образом. Касательно теплоисточников: местные исполнительными органами запланирован ремонт 10 623 автономных котельных, из них подготовлено 10 606 котельных, или 99,8 %. Работы продолжаются в Мангистауской области - 94%, Кызылординской области - 99,2%, в городе Шымкенте - 99,3%, в остальных регионах обеспечена полная готовность автономных котлов», - сказал Бейбут Атамкулов.

Касательно подготовки тепловых сетей, по словам министра, из запланированных 4 989,7 км на текущий период отремонтировано 4 944 тыс. км тепловых сетей, или 99%. Низкая готовность тепловых сетей в городе Нур-Султане - 73,6%, Мангистауской области - 91, 7%, в Атырауской области - 96,8%. Касательно подготовки сетей водоснабжения при плане 15 116 км отремонтировано 14 917 км, или 98,7%. По ремонту сетей водоснабжения низкая готовность в городе Нур-Султане - 71,6%, в Актюбинской области - 83,8%, в Туркестанской области - 89,9%, в городе Шымкенте - 90,5%.

«Касательно подготовки объектов образования: на текущий период подготовлено 10 967 объектов образования, или 99,6% от плана. Остались неподготовленные объекты в трех регионах: в городе Нур-Султане готовность 97,7%, в ЗКО – 99,5%, в Атырауской области - 99,5%.

«Касательно подготовки объектов здравоохранения. Планировалось подготовить 5 936 объектов, из них подготовлено 5 921, или 99,7%. Касательно подготовки жилых домов: из запланированных к ремонту 46 089 жилых домов подготовлено 45 908, или 98,1%. Низкие темпы готовности жилья в ЗКО – 84,5%, Туркестанской - 94,9%, городе Шымкенте - 90,7%», - уточнил Бейбут Атамкулов.