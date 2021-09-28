О готовности к отопительному сезону в Алматы рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 100%. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К отопительному сезону готовы 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 здравоохранения.

«Подготовку к отопительному сезону начали еще в мае. Проведены гидроиспытания, по итогам которых выявлено и устранено 626 повреждений. Были выполнены ремонтные работы на 82 котельных, отремонтировано технологическое и вспомогательное оборудование с заменой котлов, заменено газовое оборудование. В этом году началась реконструкция котельной «Вокзал», а также котельной «Премьера» в Наурызбайском районе», - рассказал о готовности к зиме 2021-2022 года руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития.

Кроме того, на 82 городских котельных и теплоисточниках на постоянной основе в четыре смены ведётся круглосуточное дежурство оперативного персонала. В случае аварий имеется 13 аварийных и ремонтных бригад. Также накоплен аварийный резерв из 229 тысяч тонн угля и 23,4 тысячи тонн мазута.

Всего в Алматы расположено 8 угольных баз для населения в Турксибском и Жетысуском районах, предварительно планируется запастись 90 тысячами тонн угля. На сегодняшний день запасено 27 тысяч тонн, еще 3,5 тысячи находятся в пути.

Е. Пак также рассказал о готовности электрических и газовых сетей. По его словам, протяженность электросети в Алматы составляет 8,5 тысячи километров. Их готовность 100-процентная. Силами АО «Алатау Жарык Компаниясы» проведены ремонтные работы по 871 километру линий электропередач. В свою очередь, АО «КазТрансГаз Аймак» по городу Алматы эксплуатирует 4746 километров газовых сетей, которые также полностью готовы к началу холодов.

94,5% домов в городе Алматы подключены к приборам учета тепла, остальные являются домами барачного типа либо относятся к ветхому жилью.

Руководитель ведомства сообщил, что теплосети готовы начать отопительный сезон, как только температура воздуха понизится до некомфортного для жителей Алматы уровня.