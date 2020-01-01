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О гонорарах Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора рассказали в UFC
1 Января 2020 01:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент UFC Дэйна Уайт поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Если мы говорим о таких парнях, то они зарабатывают сумасшедшие деньги. За Конором и Хабибом стоят целые страны, культуры, религии. Суммы там действительно огромные. Думаю, что многие были бы шокированы этими гонорарами. Но я никогда не говорю об этом. Эти люди знают, сколько они зарабатывают. Они тоже не говорят об этом, хотя нет никакого пункта в контракте, где это запрещается. Они могут делать все, что пожелают. Но они сами не хотят раскрывать свои гонорары», — сказал Уайт.
Ключевые слова: Спорт,
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