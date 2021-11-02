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    22:12, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    О гололедице на дорогах предупредили казахстанских водителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК предупредило казахстанских автолюбителей об опасности на дорогах в связи с изменениями погодных условий, передает МИА «Казинформ».

    «На территории республики ожидается похолодание, усиление ветра, туман и осадки, на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути. МВД территориальным департаментам поручено организовать контроль изменения погодных условий», - сообщили в пресс-службе министерства.

    С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге.

    Для безопасности на дорогах МВД призывает заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий, при необходимости пользуясь другим видом транспорта.

    Напомним, под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки, днем на востоке – сильные осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны – гололед.

    В Нур-Султане и девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


    Теги:
    МВД РК Дороги Погода Транспорт Астана Правоохранительные органы
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