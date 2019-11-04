О гололеде предупредили жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гололед ожидается в столице 4 ноября, передает МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП «Казгидромет», 4 ноября ожидается гололед.