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О гололеде предупредили жителей столицы
4 Ноября 2019 07:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гололед ожидается в столице 4 ноября, передает МИА «Казинформ».
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Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП «Казгидромет», 4 ноября ожидается гололед.
Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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