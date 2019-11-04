+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О гололеде предупредили жителей столицы

4 Ноября 2019 07:10
Поделиться:
О гололеде предупредили жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гололед ожидается в столице 4 ноября, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Метель ожидается 4 ноября в Казахстане
О снеге и  похолодании предупредили жителей пяти областей Метель, дождь и гололед прогнозируют 3 ноября в Казахстане Погода на 2 ноября: на севере – метель, на юго-востоке – гроза

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП «Казгидромет», 4 ноября ожидается гололед.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив