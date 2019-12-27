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О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны

27 Декабря 2019 20:17
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О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в Актюбинской области местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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