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О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны
27 Декабря 2019 20:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации Казгидромета, в Актюбинской области местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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