О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Актюбинской области местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.