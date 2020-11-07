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О гололеде и сильном ветре предупредили жителей столицы

7 Ноября 2020 18:59
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О гололеде и сильном ветре предупредили жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили 8 ноября в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал 112 Nur-Sultan.

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В Нур-Султане 8 ноября временами ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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