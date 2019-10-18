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О гололеде и сильном ветре предупредили североказахстанцев
18 Октября 2019 13:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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19 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске 19 октября ночью ожидается гололед. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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