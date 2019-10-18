О гололеде и сильном ветре предупредили североказахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске 19 октября ночью ожидается гололед. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.