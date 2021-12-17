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О героическом поступке полицейского рассказали в соцсетях жители СКО

17 Декабря 2021 12:34
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О героическом поступке полицейского рассказали в соцсетях жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пользователи социальных сетей рассказали о сложных ситуациях, в которых им помог патрульный полицейский Алибек Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в одном из казахстанских пабликов появился пост о том, как двое полицейских, патрулировавших трассу, не дали замерзнуть водителю и пассажирам сломавшегося автомобиля.

В комментариях к посту один из жителей региона написал, что за несколько дней до этого один из инспекторов батальона патрульной службы Алибек Аскаров спас девочку, оказавшуюся запертой в задымленной квартире в райцентре Тайынше.

Выяснилось, что в тот день полицейский занимался сбором административного материала и остановился возле одного из многоквартирных домов. К машине подбежала заплаканная девочка. Она не смогла попасть в квартиру. Старшая сестра не открывала, из-за двери тянуло запахом гари и газа.

«Оказалось, сестра оставила ужин на плите и заснула. Она не реагировала на стук и звонки телефона. Чтобы разбудить её, полицейскому пришлось разбить окно. Проветрив помещение и убедившись, что девочкам не требуется медицинская помощь, он сообщил обо всём их родителям и вернулся к исполнению обязанностей», - рассказали в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Спасение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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