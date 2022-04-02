О формировании талого стока предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в выходные дни ожидается повышение температуры воздуха и осадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», погода активизирует таяние снега и формирование талого стока на территории области.

В субботу, второго апреля, в регионе ночью ожидается снег с дождем, днем – дождь. На юге области возможен туман, ночь на севере – гололед. Температура воздуха ночью будет варьировать от трех мороза до двух тепла. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. На западе области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, третьего апреля, вновь ночью ожидаются снег и дождь. Днем на востоке области - дождь. Ночью на западе, севере области - туман, гололед.

Сохранится ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 тепла, днем столбик термометра поднимется до 7-12 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что апрель в регионе будет теплым. В отдельные дни температура воздуха повысится до 20 градусов.

Подтоплению талыми водами в области подвержены 42 населенных пункта.









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