О Фонде компенсации потерпевшим рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал о Фонде компенсации потерпевшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием в 2014 году нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в реализацию его 173-й статьи, Министерством финансов совместно с МВД и заинтересованными госорганами разработан Закон «О Фонде компенсации потерпевшим», который успешно реализуется с 1 июля 2020 года. Впервые в республике разработан закон, предусматривающий выплаты компенсации потерпевшим от уголовного правонарушения до задержания виновных лиц и до рассмотрения дела судом (на лечение, реабилитацию, погребение и так далее)», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы выплаты единовременной материальной помощи определенному кругу потерпевших по отдельным составам уголовных правонарушений.

«До введения названного новшества компенсация вреда, нанесенного потерпевшему, возмещалась только по решению суда после вступления в законную силу приговора. Закон «О Фонде компенсации потерпевшим» не меняет существующую общую систему возмещения вреда, а создает условия для оказания первичной единовременной материальной помощи потерпевшим», - отметил спикер.

«Для этого в Комитете Казначейства Министерства финансов создан специальный фонд, который не является юридическим лицом, а является контрольным счетом наличности», - заключил С. Адилов.