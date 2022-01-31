О фейковых аккаунтах нового акима Алматы предупредили казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акима Алматы предупредила казахстанцев о массовом появлении фейковых аккаунтов Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ».

«В связи с массовым появлением в социальных сетях аккаунтов, использующих имя акима города Алматы, сообщаем о том, что данные профайлы являются фейковыми и не имеют отношения к акиму города Ерболату Досаеву. В этой связи просим доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматы.

Как сообщалось ранее, Досаев Ерболат Аскарбекович назначен сегодня акимом Алматы.



