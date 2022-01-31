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О фейковых аккаунтах нового акима Алматы предупредили казахстанцев

31 Января 2022 22:37
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О фейковых аккаунтах нового акима Алматы предупредили казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акима Алматы предупредила казахстанцев о массовом появлении фейковых аккаунтов Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с массовым появлением в социальных сетях аккаунтов, использующих имя акима города Алматы, сообщаем о том, что данные профайлы являются фейковыми и не имеют отношения к акиму города Ерболату Досаеву. В этой связи просим доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматы.

Как сообщалось ранее, Досаев Ерболат Аскарбекович назначен сегодня акимом Алматы.



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#Алматы   #Акимат  
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