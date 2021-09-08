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    17:48, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О фауне и флоре озера Талдыколь рассказал эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фауне и флоре озера Талдыколь рассказал руководитель управления управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существующая водная гладь, там где она сформировалась и не заилена, будет сохранена. В настоящее время все будет развиваться в соответствии с генеральным планом. В соответствии с работой научно-производственного объединения биосферы четко было прописано, что Малый Талдыколь - это водно-болотное угодие, есть загрязнение. Чтобы сохранить это зеркало воды, нужно провести определенную работу, потому что загрязнена не только вода, но и грунтовые воды. Поэтому в настоящее время ведутся подготовительные работы, чтобы впоследствии сохранить это водное зеркало», - отметил Нурлан Уранхаев.

    По его словам, в самом озере Талдыколь имеется порядка 200 краснокнижных птиц и порядка 90 растений, которые также входят в Красную Книгу Казахстана.

    Ранее сообщалось о текущей ситуации с Малым Талдыколем.


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