О факте вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетнего сообщили в МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 68 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили полицейские в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 22 ноября по 1 декабря текущего года проведено очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик».
В ходе ОПМ органами полиции выявлено 68 преступлений, связанных с торговлей людьми», - сказал Канат Нурмагамбетов.
Было отмечено, что выявлено 3 факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, 2 факта торговли людьми, 2 – торговли несовершеннолетними, 8 – вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего – 1 факт. Выявлены 53 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества. Также, зарегистрировано 21 административное правонарушение за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества, составлено более 600 (шестисот) административных протоколов за приставание в общественных местах.
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