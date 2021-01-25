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    13:30, 25 Январь 2021 | GMT +6

    О фактах вождения автобусов в пьяном виде рассказали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе на территории Казахстана полицией проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Его цель - сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также усиления контроля за соблюдением водителями правил перевозки. Полицейскими совместно с сотрудниками транспортного контроля проверялись автотранспортные предприятия и предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозки. Особое внимание было уделено техническому состоянию автобусов и соблюдению правил дорожного движения водителями», - пояснил Серик Тусупов.

    При надзоре за дорожным движением за 3 дня операции выявлено: 9 050 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями общественного транспорта, в том числе 11 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения; 14 выездов на встречную полосу; 1 606 нарушений правил маневрирования. 258 водителей привлечены к ответственности за превышение допустимой скорости. Зарегистрировано 262 факта незаконного переоборудования, 146 фактов непрохождения предрейсового осмотра, 747 непрохождения техосмотра, 1 610 фактов пользования телефоном за рулем.

    «Выявлено 120 фактов нелегальной перевозки пассажиров. К административной ответственности привлечено 158 должностных лиц автобусных парков. Закрыто 52 несанкционированные стоянки», - заключил Серик Тусупов.


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    МВД РК ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Транспорт Общество Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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