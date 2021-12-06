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О фактах продажи наркосодержащих медпрепаратов «на черном рынке» сообщили в МВД

6 Декабря 2021 12:20
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О фактах продажи наркосодержащих медпрепаратов «на черном рынке» сообщили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из незаконного оборота изъято 356 ампул наркотических средств. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из оборота изъято 356 ампул наркотических средств, более 5 тысяч (5 258) таблеток и 173 ампул психотропных веществ, 258 ампул прекурсоров», - сказал Нурдильда Ораз.

Как отмечают в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД, выявляются факты продажи наркосодержащих медицинских препаратов «на черном рынке».

«Нередко именно аптечные препараты с психоактивным действием привлекают интерес подростков и становятся причиной их вовлечения в наркопотребление. Так, задержан житель Алматинской области, у которого изъято 20 таблеток, относящихся к синтетическим опиоидам. В Атырауской области установлено два таких факта. Здесь изъято в общей сложности 3870 таблеток и 70 флаконов капель атропинового ряда. Аналогичный факт выявлен в городе Темиртау, где в магазине местный житель реализовал 10 таблеток аптечного препарата», - добавил Нурдильда Ораз.

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#Здравоохранение   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Серик Сабеков

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