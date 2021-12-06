О фактах продажи наркосодержащих медпрепаратов «на черном рынке» сообщили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из незаконного оборота изъято 356 ампул наркотических средств. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из оборота изъято 356 ампул наркотических средств, более 5 тысяч (5 258) таблеток и 173 ампул психотропных веществ, 258 ампул прекурсоров», - сказал Нурдильда Ораз.

Как отмечают в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД, выявляются факты продажи наркосодержащих медицинских препаратов «на черном рынке».

«Нередко именно аптечные препараты с психоактивным действием привлекают интерес подростков и становятся причиной их вовлечения в наркопотребление. Так, задержан житель Алматинской области, у которого изъято 20 таблеток, относящихся к синтетическим опиоидам. В Атырауской области установлено два таких факта. Здесь изъято в общей сложности 3870 таблеток и 70 флаконов капель атропинового ряда. Аналогичный факт выявлен в городе Темиртау, где в магазине местный житель реализовал 10 таблеток аптечного препарата», - добавил Нурдильда Ораз.