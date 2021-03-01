О фактах превышения предельных цен на лекарства рассказал глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выявленных фактах превышения предельных цен на лекарства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторингом цен охвачено более 1640 аптек, установлено 939 фактов превышения предельных цен, наложено штрафов на сумму 181,6 млн тенге 1343 субъектам. Установлено 538 фактов незаконной реализации лекарственных средств, изъято из незаконного оборота более 10 млн упаковок. Выдано 70 сертификатов GPP, 44 – GDP, 8 – GМP», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что в 2021 году планируется обеспечить совершенствование процедуры аккредитации института независимых экспертов в области здравоохранения.

«На постоянной основе будет осуществляться оценка готовности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Будет продолжена реализация Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы», - заявил Алексей Цой.

Было отмечено, что планируется переход от национальной регистрации лекарственных средств к регистрации по Правилам ЕАЭС, а также осуществление фармацевтических инспекций в рамках ЕАЭС.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения.