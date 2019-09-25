О фактах предоставления неверной информации для начисления АСП рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассказали, как начисляют адресную социальную помощь нового формата, и какие санкции грозят получателям, которые вводят в заблуждение госорганы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адресную социальную помощь (АСП) стали начислять по новым критериям с апреля этого года. В регионе ее оказали около 5 тыс. семей на сумму почти 1,5 млрд тенге.

«Особые внимание и поддержка уделяется семьям с детьми, в том числе многодетным, где есть четверо и более детей. В этом году 1466 многодетных семей стали получателями АСП. Это позволило им улучшить материальное положение и увеличить реальные доходы», - сказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульмира Маулетбаева.

Она отметила, что одним из преимуществ оказания АСП является составление индивидуального плана выхода семьи из трудной жизненной ситуации.

«Человеку не просто предоставляют денежную помощь. Ему помогают трудоустроиться, отправляют на курсы переподготовки и повышения квалификации, предоставляют микрокредиты, гранты, единовременную социальную помощь для разведения личного подсобного хозяйства, организации и развития предпринимательской деятельности. Таким образом стимулируется потенциал семьи для выхода из трудной жизненной ситуации», - подчеркнула Г. Маулетбаева.

По ее словам, 126 североказахстанских семей использовали возможность получить единовременную социальную помощь для разведения личного подсобного хозяйства, на организацию и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Открыли семейный бизнес по производству и выпечке кулинарных изделий, заготовке и реализации древесины, пчеловодству, оказанию сварочных услуг, ремонту техники.

«Для реализации АСП в области внедрен институт ассистентов и консультантов по социальной работе. Они постоянно проверяют исполнение индивидуального плана выхода семьи из трудной жизненной ситуации. Имеются случаи его нарушения. Трудоспособные члены малообеспеченной семьи, взявшие на себя обязательства по индивидуальному плану, их не выполняют», - рассказала Г. Маулетбаева.

В таком случае включаются санкции. Предусмотрен механизм сокращения размера пособия: при первом нарушении – сокращение АСП у трудоспособных членов семьи на 50%, при повторном – на 100%. При этом выплата сохраняется в полном объеме для матерей, занятых уходом за ребенком, и несовершеннолетних детей.

Зарегистрировали в регионе случаи предоставления гражданами недостоверных сведений, повлекших за собой неправильное назначение АСП. В таких случаях производится перерасчет либо возврат ранее назначенной помощи.

«В соответствии с законодательством, получатель в течение 10 рабочих дней обязан информировать об обстоятельствах, которые могут служить основанием для изменения размера АСП или права на ее получение. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном порядке, а в случае отказа - в судебном порядке», - сказала Г. Маулетбаева.

В управлении отмечают, что мошенничеств при начислении адресной соцпомощи в области не зафиксировали.