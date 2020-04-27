О фактах незаконного ввоза в Казахстан детских игрушек рассказали в Комитете техрегулирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах незаконного ввоза в Казахстан детских игрушек, рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии РК Арман Шаккалиев в ходе публичного обсуждения законопроекта «О техническом регулировании» в новой редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выявили семь документов Российской Федерации, почти на 900 млн тенге по этим документам завозились «левые» игрушки, опасные. Для этого конкретизируем в этой части полномочия», - сказал Арман Шаккалиев.

Спикер добавил, что согласно декларации общей безопасности ЕАЭС, которую осталось подписать только Казахстану, ответственность за безопасность продукции возлагается, прежде всего, на изготовителя.

«То есть, изготовитель отвечает за безопасность продукции вне зависимости от того, является ли она объектом техрегулирования или не является. Никакого контроля или надзора в отношении такой продукции не вводится. Это говорит лишь о том, что когда потребитель обращается в суд, у изготовителя есть возможность путем предоставления декларации общей безопасности подтвердить свои презумпцию», - пояснил Арман Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли и интеграции РК организовало публичное обсуждение законопроекта о техническом регулировании в новой редакции. Было отмечено, что в рамках ЕАЭС уже разработан перечень взаимосвязанных стандартов и оценка соответствия товаров и услуг.