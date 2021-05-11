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О фактах несогласия прокуроров со следствием рассказал Марат Ахметжанов

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2021, 15:35
О фактах несогласия прокуроров со следствием рассказал Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах несогласия прокуроров со следствием рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Агентства РК по противодействию коррупции сообщил, что случаи несогласия прокуроров со следствием в рамках внедрения трёхзвенной модели уголовного процесса уже имеют место быть.

«Есть второй фильтр – прокурор, который независим в своих оценках, который весь собранный нами материал проводит через свое сито, рассматривает и в случае согласия - подтверждает. Только после этого процессуальное решение имеет юридическую силу. На сегодня фактов очень много, даже по городу Нур-Султану семь фактов, по которым прокуроры не согласились. То есть, этот механизм уже работает, а это нас подталкивает к тому, что мы тоже будем ответственными», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов совместно с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым посетили столичный департамент антикоррупционной службы.

В ходе проведенного межведомственного совещания руководитель надзорного органа страны ознакомился с работой сотрудников агентства в условиях новых положений уголовного закона и их взаимодействие с прокурорами по согласованию процессуальных решений в электронном формате. Такая работа реализуется в рамках поручения Президента страны по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса для усиления защиты прав граждан. В своём выступлении председатель агентства Марат Ахметжанов отметил, что полноценное внедрение трехзвенной модели позволит устранить обвинительный уклон в работе, исключить процессуальные ошибки следователей и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания.


Коррупция   Генпрокуратура  
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