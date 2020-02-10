О фактах мошенничества предупредили в «Алматы су»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В «Алматы су» предупредили о фактах мошенничества – неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, предлагали жителям приспособления для экономии воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе зафиксированы случаи, когда жителям Алматы неизвестные лица, представляясь сотрудниками коммунального предприятия, предлагают взять в их квартирах и домах водопроводную воду на анализ. На месте проводят якобы экспресс-анализ воды, а потом настойчиво предлагают купить различные виды приспособлений, якобы позволяющие экономить воду или дорогостоящие фильтры», - рассказали в пресс-службе «Алматы су»

Кроме того, в компании завили, что имеются факты, когда жителей обманным путем понуждали менять счетчики, раньше установленных сроков, грозя штрафами и другими санкциями.

«Подобные предложения распространяются путём телефонных звонков от коммерческих компаний или просто визита в квартиру без предварительного предупреждения. ГКП «Алматы су» напоминает, что сотрудники предприятий водопроводно-канализационного хозяйства города не производят поквартирный обход и обзвон жителей, не предлагают и не устанавливают какие-либо приспособления, насадки на смесители, счетчики и бытовые фильтры для очистки питьевой воды», - рассказали в коммунальном предприятии.

Единственный представитель предприятия, который непосредственно контактирует с жителями, - это контролер, который занимаются только фиксацией показаний приборов, разноской уведомлений или других официальных документов либо выезжает только по предварительной заявке самих потребителей.