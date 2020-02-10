-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42
-
-
-
О фактах мошенничества предупредили в «Алматы су»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В «Алматы су» предупредили о фактах мошенничества – неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, предлагали жителям приспособления для экономии воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В январе зафиксированы случаи, когда жителям Алматы неизвестные лица, представляясь сотрудниками коммунального предприятия, предлагают взять в их квартирах и домах водопроводную воду на анализ. На месте проводят якобы экспресс-анализ воды, а потом настойчиво предлагают купить различные виды приспособлений, якобы позволяющие экономить воду или дорогостоящие фильтры», - рассказали в пресс-службе «Алматы су»
Кроме того, в компании завили, что имеются факты, когда жителей обманным путем понуждали менять счетчики, раньше установленных сроков, грозя штрафами и другими санкциями.
«Подобные предложения распространяются путём телефонных звонков от коммерческих компаний или просто визита в квартиру без предварительного предупреждения. ГКП «Алматы су» напоминает, что сотрудники предприятий водопроводно-канализационного хозяйства города не производят поквартирный обход и обзвон жителей, не предлагают и не устанавливают какие-либо приспособления, насадки на смесители, счетчики и бытовые фильтры для очистки питьевой воды», - рассказали в коммунальном предприятии.
Единственный представитель предприятия, который непосредственно контактирует с жителями, - это контролер, который занимаются только фиксацией показаний приборов, разноской уведомлений или других официальных документов либо выезжает только по предварительной заявке самих потребителей.
- Приходят поесть фанаты GGG и Димаша: как казахстанка открыла свой ресторан в Нью-Йорке
- Пострадавшего в горах туриста спасли в Алматы
- Казахстан продолжит эвакуацию своих граждан из Китая
- Полностью остановлено водоснабжение в Атырау
- Поступила первая гуманитарная помощь для пострадавших в Кордайском районе Жамбылской области
- В АО «KEGOC» пояснили причину ограничения света в четырех областях республики
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана