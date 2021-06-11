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О фактах коррупции среди сотрудников полиции, рассказал глава МВД РК

Автор:  
Серик Сабеков
11 Июня 2021, 13:50
О фактах коррупции среди сотрудников полиции, рассказал глава МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 3 года удалось достичь сокращения коррупционных преступлений среди полицейских на 43%. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев входе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кардинально пересмотрена работа по противодействию коррупции среди личного состава. Проводится внутренний анализ коррупционных рисков. Системно проводится работа по выявлению коррупции в собственных рядах. Устраняются причины, способствующие нарушениям законности. Повышается уровень антикоррупционного иммунитета», - сказал Ерлан Тургумбаев.

В результате, как отметил министр, за последние три года удалось достичь сокращения на 43% количества коррупционных преступлений (2018 г. – 396, 2019 г. – 232, 2020 г. – 225).

«Эта динамика продолжается. С начала года число преступлений, совершенных сотрудниками, уменьшилось на 18%, а коррупционных – на 10%. Причем 75% из них выявляются собственными силами. Бескомпромиссная борьба будет продолжена. Основная цель – повысить уровень доверия населения и вернуть гражданам уверенность в полиции», - добавил Ерлан Тугумбаев.


Коррупция   МВД РК  
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