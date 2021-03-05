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    04:04, 05 Март 2021 | GMT +6

    О фактах буллинга рассказали акмолинцы главному полицейскому области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с послаблением карантинных мер главный акмолинский полицейский возобновил личные консультации граждан по решению вопросов, входящих в компетенцию полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Во время карантинных ограничений личный прием руководителем департамента полиции Акмолинской области генерал-майором Арманбеком Баймурзиным осуществлялся в режиме Zoom-платформы. Теперь же в ходе очередного приема часть акмолинцев главный полицейский проконсультировал лично, а заявителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, посредством видеоконференцсвязи. Граждан интересовало расследование уголовных дел, административных материалов и трудоустройство в полицию.

    На приеме присутствовали также представитель акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Еркин Абишев и руководители управлений и подразделений, в чью компетенцию входят поступившие обращения.

    Ранее в ходе рабочей поездки главы ведомства по районным отделам полиции и городским управлениям департамента акмолинцы из отдаленных сел имели возможность обратиться к руководству ведомства с волнующими вопросами. Среди них была и жительница Буландынского района, которая пожаловалась на преследования и угрозы, поступающие в ее адрес от односельчанина. 4 марта заявительница получила разъяснения о принятых полицией мерах по произошедшему инциденту.

    В аналогичной ситуации оказалась медицинский работник из Кокшетау, столкнувшаяся с преследованиями и оскорблениями в свой адрес в социальных сетях. По факту полицией уже проводится досудебное расследование. О новых фактах буллинга от неустановленного лица женщина пришла рассказать генералу.

    «Все поступившие в ходе приема обращения Арманбек Баймурзин взял на контроль, а также поручил компетентным службам принять все необходимые меры по их скорейшему решению. По всем поручениям поставлены конкретные сроки, которые глава ведомства контролирует лично», - отметили в ведомстве.

    Добавим, что всего с начала 2021 года личную консультацию главного акмолинского полицейского получили 118 акмолинцев.

    Теги:
    Борьба с преступностью Акмолинская область
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