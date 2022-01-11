О естественном иммунитете и вакцинации – санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как формируется естественный иммунитет и зачем нужны профилактические прививки, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный специалист отдела контроля и надзора за объектами образования и воспитания Аминат Байматова отметила, что естественный иммунитет – наследственно закрепленная система защиты организма человека от патогенных и непатогенных микроорганизмов, продуктов тканевого распада.

До трех месяцев в организме малыша разрушаются материнские антитела, формируется активный иммунитет. В этот период особенно активно начинают действовать вирусы ОРВИ. Малыши легко могут подхватить кишечную инфекцию и перенести воспалительные заболеваниями органов дыхания. Ребенок может не приобрести от матери антител к таким болезням, как коклюш, краснуха, ветрянка, если у нее нет прививок или она не переболела этими инфекциями в детстве. Тогда велик риск того, что эти болезни могут протекать у малыша в довольно тяжелой форме.

До трех лет система местного иммунитета и выработка антител типа А остается довольно незрелой. Дети в этот период наиболее подвержены бактериальным, а не вирусным инфекциям, которые могут повторяться неоднократно.

С 14 лет происходит бурный рост и гормональная перестройка организма, которые сочетаются с уменьшением лимфоидных органов. Хронические заболевания дают о себе знать с новой силой. Иммунная система ребенка проходит испытания, если подросток сталкивается с вредными привычками.

«Проведение профилактических прививок/вакцинация – эффективный способ профилактики инфекционных, бактериальных и вирусных, заболеваний и снижения смертности от этих инфекций. Приобрести устойчивость к инфекционным болезням, то есть иммунитет к ним, возможно, если в нашем организме будут присутствовать защитные факторы к этим заболеваниям. Попасть в организм эти антитела могут двумя путями: либо человек переболеет, либо получит вакцину. В первые 12 часов жизни малыша вакцинируют против вирусного гепатита В - инфекционного заболевания печени, вызываемое одноименным вирусом. Если не прививать новорожденных, то у 90% детей, инфицировавшихся вирусным гепатитом В в первом полугодии, и у 50% детей, инфицировавшихся во втором полугодии жизни, разовьется хроническое течение болезни», - рассказала А.Байматова.

В возрасте трех-семи дней ребенка вакцинируют вакциной БЦЖ против туберкулеза - хронического, широко распространенного в нашей стране заболевания, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза (палочка Коха).

С трехмесячного возраста начинают вакцинопрофилактику коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Эти инфекции наиболее тяжело протекают у маленьких детей, сопровождаясь высокой смертностью.

«Укрепление иммунитета – система мероприятий, которые направлены на то, чтобы естественные защитные силы малыша не только поддерживались на необходимом уровне, но постепенно возрастали. Иммунитет ребенка до полового созревания обеспечивает барьер для болезнетворных бактерий, пока маленький организм не окрепнет. Система действий для укрепления иммунитета у ребенка включает прием витаминов, закаливание, правильное питание и физическую активность», - сказала санврач.