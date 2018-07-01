О единственном случае отказа от пенсии рассказали в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о единственном казахстанце, который не желал получать пенсию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я могу привести в пример чрезвычайного посла, сейчас уважаемого человека на пенсии, который на протяжении 20 лет действия пенсионной системы никогда не обращался за назначением пенсионной выплаты. Он говорил «государство для меня дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию, и я себя обеспечиваю сам», но мы убедили этого человека, что нужно все-таки обратиться, написать заявление, и мы, соответственно, назначили пенсию», - рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

По ее словам, в Казахстане помимо этого случая в целом, нет человека, который отказался от пенсии.



«Некоторые пишут, я бы лучше откладывал деньги на банковский депозит и таким образом обеспечил бы себе безбедную старость. Но при этом сегодня, например, нет ни одного человека, который бы отказался от пенсионного обеспечения даже в минимальном размере, не участвуя в накопительной системе. Мы берем 18 млн наших граждан, отраженных в государственной базе данных физических лиц, и сравниваем со своей базой обратившихся за назначением пенсионных выплат, у кого есть уже реальное пенсионное дело и кто написал заявление «я хочу пенсию». 2,7 млн людей, которые сегодня пришли и написали заявление, получают пенсию. При сравнении у нас нет выпавших, то есть нет человека, который бы отказался от пенсии», - рассказала она.

Ранее Светлана Жакупова ответила на критику пенсионной системы РК в соцсетях.

Также она объяснила, почему ведомство опоздало с разъяснением резонансной нормы по пенсионным отчислениям.