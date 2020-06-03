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О двух умерших от коронавируса рассказали в Атырау

3 Июня 2020 23:28
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О двух умерших от коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два смертельных случая от коронавирусной инфекции зарегистрированы в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

Это работник Тенгизского месторождения, 1964 года рождения и пенсионер, 1951 года рождения. Создана специальная комиссия. Итоги клинических исследований будут сообщены дополнительно.


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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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