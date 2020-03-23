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вчера 19:36
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О двух новых заболевших коронавирусом в Алматы рассказали медики
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы рассказали о состоянии заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Алматы выявлены еще 2 случая болезни коронавирусной инфекции. Два пациента являлись контактным с ранее выявленными пациентами. Оба находились на карантине в стационаре. Начато лечение по протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Состояние обоих удовлетворительное», - сказал в ходе онлайн брифинга руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
На сегодня в городской клинической инфекционной больнице находится 22 пациента, в детской - 2 детей и 1 мама с подтвержденным диагнозом коронавируса.
«На сегодня состояние у двоих - средней степени тяжести, у остальных заболевших удовлетворительное. На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на домашнем карантине 1472 человека. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет», - подчеркнул он.
На сегодняшний день в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан – 31 случай, в Алматы – 25 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.
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