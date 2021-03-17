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    08:44, 17 Март 2021 | GMT +6

    О духовном наследии Алихана Бокейхана рассказали на конференции в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском высшем гуманитарном колледже прошла областная научно-практическая конференция «Әлихан Бөкейхан: ұлы мұрат жолында», посвящённая 155-летию со дня рождения Алихана Бокейхана и 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего на конференцию поступило около 80 докладов и заявок.

    Работа проходила по двум направлениям: «А. Н. Букейханов - лидер на пути к великому идеалу» и «А. Н. Букейханов и его духовное наследие».

    На встрече говорили об актуальности взглядов общественного деятеля, проблемах модернизации общества и исторической преемственности в соответствии с принципами национальной идеи «Мәңгілік ел».

    Вторая часть была посвящена духовному наследию юбиляра. Его деятельности как переводчика, литературного критика, просветителя, историка, педагога и публициста.

    В работе конференции приняли участие кандидат исторических наук директор научно-исследовательского центра «Тұлғатану» Нурсахан Бейсенбекова; доктор филологических наук, профессор Жандос Смагулов; главный редактор Ortalyq Qazaqstan Ерсин Мусабеков и другие.



    Теги:
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