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О досудебном расследовании в отношении Карима Масимова и других лиц сообщили в КНБ
13 Января 2022 14:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Карима Масимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель Председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель Председателя КНБ Д. Ергожин.
Расследование продолжается.
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