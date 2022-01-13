О досудебном расследовании в отношении Карима Масимова и других лиц сообщили в КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Карима Масимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель Председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель Председателя КНБ Д. Ергожин.

Расследование продолжается.