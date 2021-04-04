О достижениях за годы Независимости рассказали в Академии спорта Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году страна отмечает 30-летие Независимости. За эти годы Казахстан получил развитие во многих сферах жизни. Особое внимание уделяется спорту. С каждым годом спортивные достижения Казахстана становятся все значительнее. О развитии казахстанского спорта и достижениях спортсменов рассказал директор Академии спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова города Семея Мерейгалы Кошкинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«За годы Независимости наша страна добилась немалых успехов в сфере спорта. Благодаря тому, что Елбасы всегда уделял большое внимание развитию спорта в стране, наш Казахстан взрастил целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Более того, в Казахстане нередко проводятся масштабные олимпиады и соревнования мирового уровня. Наша спортивная школа также не отстает и показывает высокие результаты», – говорит директор академии Мерейгалы Кошкинов.

В настоящее время в Академии спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова занимаются около полутора тысяч спортсменов по 10 видам спорта, среди которых: греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, бокс, велоспорт, волейбол, таэквондо, самбо, конный спорт и қазақ күресі.

«У нас работают 68 тренеров-преподавателей, 9 из них - заслуженные тренеры РК, 10 – тренеры-преподаватели высшей категории, 21 – первой категории, 8 мастеров спорта СССР, 15 тренеров – мастера спорта РК», – отмечает Мерейгалы Кошкинов.

16 декабря 2016 года, в День независимости РК, при Академии спорта дополнительно открылись общежитие на 200 мест и спортивный зал. В общежитии располагаются спортсмены из близлежащих районов города и области. Вместе с тем секции академии функционируют в Маканчи, Карабулаке, Науалы, Тарбагатае, Аксуате и других селах региона.

Вместе с тем, несмотря на то, что во время пандемии тренировки и спортивные мероприятия были временно приостановлены, работы по развитию спорта все же продолжались. Так, тренеры работали со спортсменами в формате онлайн, проводились семинары и различные мастер-классы.

«За годы Независимости 37 спортсменов нашей академии получили звание мастера спорта международного класса, 182 спортсмена стали мастерами спорта РК, 560 спортсменов удостоились звания кандидата в мастера спорта. Наши спортсмены по сей день принимают активное участие в чемпионатах мирового уровня и получают высшие спортивные награды», – заключил директор Академии спорта.