О достижениях в области сертификации рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о достижениях ведомства в области сертификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже не раз подчеркивал, чтобы создать отвечающую современным стандартам систему сертификации, признаваемую в мире, необходимо решить целый комплекс вопросов, подчас решаемых годами. Так получилось и с БЭК - безэховой камерой, которую совсем недавно запустили в Казахстане. Потребовалось больше 4 лет, чтобы ее оснастить и аккредитовать по всем международным стандартам. Огромное спасибо всем, кто был занят в ее создании. Это лучшие проектировщики и инженеры страны, а также международные партнеры в области метрологии и точности измерений», - написал Бахыт Султанов на своей странице в сети Facebook.

По его словам, у казахстанских производителей техники появилась возможность проведения испытаний своей продукции на родине.

«С самого начала работы министерства мы ставили в приоритет обеспечение страны необходимой лабораторной базой, исследования в которых и являются основаниями для получения сертификата. Поэтому мы поддержали идею БЭК и приложили все усилия, чтобы в этом году она заработала», - добавил Бахыт Султанов.

Глава Минторговли пояснил, что безэховая камера - это универсальная испытательная лаборатория, тестирующая на безопасность новинки различных видов техники, которая производится в стране и завозится из-за рубежа.

«В первую очередь, безэховая камера позволит проверять импортируемые радиоэлектронные товары массового потребления на предмет качества и соответствие нормативным требованиям. Теперь у отечественных производителей в области телекоммуникаций, аэрокосмической промышленности и обороны, автомобильной промышленности, бытовой электроники и т.д. открывается возможность проводить проверку, настройку, калибровку различных радиоэлектронных и технических комплексов, а также комплексное тестирование готовых изделий. То есть, они смогут тестировать заводские настройки, выявлять дефекты и устранять их до того, как продукт поступит в продажу, гарантируя точность и надежность результатов», - сообщил Бахыт Султанов.

Министр пояснил, что мы имеем уникальный объект – испытательную лабораторию по электромагнитной совместимости на базе большой безэховой камеры, аналогов которой нет в СНГ. Более того, их в мире всего около 15 – это в США, Турции, Китае. Если ранее такие испытания проводились за рубежом, то сегодня, во-первых, это осуществимо у себя за 3-5 дней, и, во-вторых, со снижением своих расходов до 5 раз или как у Hyundai - в 3 раза.

«Добавлю также, что при использовании одних и тех же международных стандартов ИСО серии 61000 аналогичные испытания в ЕС стоят в несколько раз дороже. В ходе посещения лаборатории я стал участником успешных испытаний автомобиля Hyundai и получения заводом специального протокола. В целом в этом году здесь уже проведено 25 испытаний техники, в год же предполагается до 100 и выше. Таким образом, посредством БЭК мы решаем 2 главные задачи - защищаем наших граждан, исключая обращение контрафактной и небезопасной продукции на своем рынке. Во-вторых, имея авторитетное подтверждение на безопасность и надежность товаров «сделано в Казахстане», обеспечиваем казахстанским производителям более быстрый доступ на международные рынки», - заключил Бахыт Султанов.



