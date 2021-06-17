О достижениях казахстанской медицины рассказал министр здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на неизвестную ранее эпидемию, мы сумели полностью адаптироваться, перенять международный опыт и самое главное – противостоять коронавирусу. Об этом в ходе встречи с медицинскими работниками рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы Независимости Казахстан создал мощный потенциал системы здравоохранения. Благодаря Елбасы реализовано несколько программ развития здравоохранения. Мы получили современные научные медицинские центры, уникальные новые технологии, которые внедрены в Казахстане. Буквально была рождена кардиохирургия, трансплантация органов стала для нас обыденностью. Очень много современных уникальных технологий, которые раньше наши граждане получали за рубежом, сейчас получают в Казахстане», - отметил министр.

По его словам, благодаря программе «Болашак» подготовлен потенциал медицинских работников.

«Многие наши коллеги обучились в лучших мировых институтах и вузах, сейчас представляют наши уникальные медицинские учреждения и помогают лечить граждан. За эти годы мы создали потенциал системы здравоохранения, развили транспортную медицину, телемедицину. Информатизация здравоохранения достигла такого уровня, что сейчас медицинские паспорта и вся информация оцифрована. Мы имеем возможность использовать уникальные цифровые технологии в пользу системы здравоохранения. Время не стоит на месте. Медицина сопровождается новыми вызовами. Пандемия показала всему мировому сообществу, что нужна консолидация вокруг системы здравоохранения», - сказал Алексей Цой.