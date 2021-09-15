О достижениях Казахстана за годы независимости рассказали карагандинским школьникам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинской школе-гимназии №104 для учащихся 9–11 классов организовали республиканский классный час на тему «Успех Независимости». Он направлен на патриотическое воспитание молодёжи и формирование позитивного мировоззрения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Почётными гостями мероприятия стали директор Научно-исследовательского центра «Тұлғатану» Нурсахан Бейсенбекова, предприниматель и меценат Ерлан Ашим, заслуженный деятель РК поэт Дидар Ками.

«Меня пригласили на классный час, чтобы я с точки зрения историка рассказала молодёжи об успехах нашей родины за годы независимости. А их, я считаю, немало. Взять хотя бы то, что в стране строятся великолепные школы. 104-я гимназия сама этому доказательство. Дети имеют возможность учиться на государственном языке. В сфере образования происходят глобальные изменения. С каждым годом растёт статус педагога. Развивается наука и технологии. Всё это показатель нашего суверенитета», – отметила Нурсахан Бейсенбекова.

Ценить мир и единство, стремиться к знаниям и стараться внести свой вклад в развитие общества призвала спикер учащихся школы. Дети тоже не остались в стороне и поделились своими планами на будущее.

«Я призёр городского конкурса «Ученик года – 2021». Также у меня немало других наград, которых я добилась благодаря своим учителям и школе. В будущем я бы хотела приносить пользу своей стране, ведь сейчас у меня есть всё для того, чтобы получать качественные знания. Я ценю то, что для нас сейчас открыты все двери», – сказала ученица 9 «А» класса школы-гимназии №104 Сымбат Аманкелдина.