О дополнительных мерах безопасности на рынке труда в связи со вспышкой коронавируса рассказал Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах безопасности на отечественном рынке труда в связи со вспышкой коронавируса в мире, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со вспышкой коронавируса в мире все иностранцы, прибывающие к нам на работу и те, кто уже работает, находятся под контролем», - сказал Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

Министр сообщил, что на сегодня у нас в стране работает более 19 тысяч иностранцев, прибывших в прошлом году.

«Из них 7260 человек, которые прибыли из стран, которые входят в 1,2 и 3 категорию стран (по коронавирусу). Дополнительно также были приняты меры безопасности. В феврале 1543 человека хотели получить разрешение. Им теперь не будет выдано разрешение. Гражданам стран, входящих в эти категории, прекращена выдача разрешений на работу. Если же те, кто уже работает, захотят выехать обратно на родину, то их больше сюда не запустят. Такие требования на сегодня предъявляются», - пояснил Биржан Нурымбетов.



