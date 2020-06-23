О долгах энергопроизводителей рассказал Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший отопительный период было отмечено 48 случаев несоблюдения предприятиями теплоснабжения утвержденных температурных графиков. Об этом заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедший отопительный период было отмечено 48 случаев несоблюдения предприятиями теплоснабжения утвержденных местными исполнительными органами температурных графиков работы тепловых сетей, что на 20% меньше уровня прошлого года», - сказал Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго добавил, что в прошедшем отопительном сезоне на энергоисточниках обеспечивался необходимый объем эксплуатационного запаса топлива: более 3 млн тонн угля и 120 тыс. тонн мазута.

Министр подчеркнул, что при подготовке к отопительному сезону немаловажным вопросом, требующим решения, является значительный объем кредиторской задолженности за топливо.

«По состоянию на 1 июня текущего года, задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 6,4 млрд тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 3,3 млрд тенге», - сообщил Нурлан Ногаев.



