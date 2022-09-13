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О доходности пенсионных активов сообщили в Нацбанке РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 11:30
О доходности пенсионных активов сообщили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа составили 13,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 919 млрд тенге, или 7%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиционного дохода с начала года составил 718 млрд тенге, пенсионных взносов – 1 097,3 млрд тенге, пенсионных выплат – 175,7 млрд тенге, досрочных изъятий – 848,4 млрд тенге», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Доходность пенсионных активов, по его словам, за последние 12 месяцев составила 8,6%.

«При этом с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени. Так, например, накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 56,8% при накопленной инфляции 51,4%», - добавил Акылжан Баймагамбетов.


Фото:t.me/KZgovernment







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