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    12:45, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Состоялось первое заседание Комиссии по возврату незаконных активов

    правительство
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова первое заседание правительства по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, со ссылкой на Правительство РК передает агентство Kazinform.  

    Комиссия создана по поручению Главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов.

    В ее состав вошли члены Правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

    возврат активов
    Фото: пресс-служба Правительства РК

     

    Одна из основных задач Комиссии – реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.

    Рабочим органом Комиссии является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.

    В ходе заседания членам Комиссии представлена информация о подготовке к добровольному и принудительному возврату активов государству в рамках процедур, предусмотренных законом.

    возврат активов
    Фото: пресс-служба Правительства РК

     

    В ближайшее время на рассмотрение Комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с Комитетом, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.

    Премьер-Министр РК поручил выстроить работу в оперативном режиме, на основе тесного межведомственного взаимодействия и без лишней бюрократии.  

    Теги:
    Возврат активов Правительство РК Алихан Смаилов
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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