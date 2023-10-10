Состоялось первое заседание Комиссии по возврату незаконных активов

Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова первое заседание правительства по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, со ссылкой на Правительство РК передает агентство Kazinform.

Комиссия создана по поручению Главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов.

В ее состав вошли члены Правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Одна из основных задач Комиссии – реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.

Рабочим органом Комиссии является Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.

В ходе заседания членам Комиссии представлена информация о подготовке к добровольному и принудительному возврату активов государству в рамках процедур, предусмотренных законом.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ближайшее время на рассмотрение Комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с Комитетом, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.

Премьер-Министр РК поручил выстроить работу в оперативном режиме, на основе тесного межведомственного взаимодействия и без лишней бюрократии.