О дисциплинарном взыскании и извлечении уроков из первой волны КВИ рассказал Ондасын Уразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О своем дисциплинарном взыскании и извлечении уроков из первой волны вспышки коронавируса, рассказал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID - это такая болезнь, с которой никогда еще человечество не сталкивалось. Естественно, мы не во всем были готовы к первой волне. Наверное, были справедливые нарекания, я сам лично получил дисциплинарное взыскание за то, что мы не смогли правильно организовать работу на тот период. Мы извлекли уроки из данной проблемы и ставим задачу не допустить второй волны», - сказал Ондасын Уразалин.

Ранее он сообщил, что на борьбу с КВИ в регионе выделено порядка 5 млрд тенге, в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования. Направлено 3,4 млрд тенге, на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд тенге.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603. Медицинские учреждения области в полной мере обеспечены современными компьютерными томографами, стационарными рентген-аппаратами, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, закуплено 8 мобильных передвижных комплексов, 41 санитарная машина.