О динамике курса тенге рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Алия Молдабекова рассказала о динамике курса тенге в прошлом месяце. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Ситуация на нефтяном рынке, как и на мировом валютном рынке, в течение июля была неоднозначной и волатильной. Цены на нефть росли и падали на новостях о договоренностях стран ОПЕК+ и о динамике распространения дельта-штамма коронавируса. По итогу месяца нефть выросла на 1,6%, до 76,33 долл. США за баррель.», - отметила Алия Молдабекова.

По ее информации, за июль курс тенге умеренно укрепился на 0,7%, до 424,45, на фоне роста нефтяных котировок и принятого Комитетом по денежно-кредитной политике решения повысить базовую ставку на 0,25% до уровня 9,25% годовых с процентным коридором +/–1,00 п.п. Повышение ставки является дополнительным фактором, способствующим поддержанию баланса на внутреннем валютном рынке и сохранению привлекательности тенговых активов для внешних инвесторов.

«Несмотря на некоторое снижение объема торгов парой «тенге – дол ар» на валютной бирже в июле до 3,09 млрд долл. США по сравнению с 3,16 млрд долл. США в июне, среднедневной объем торгов сохраняется на уровне значительно выше среднего с начала текущего года: 155 млн долл. США по сравнению с 129 млн долл. США в период с января по июнь. Это свидетельствует о сохранении достаточно высокого спроса на иностранную валюту.

Как я уже отмечала в предыдущих интервью, спрос на иностранную валюту обусловлен продолжающимся восстановлением экономической активности и ростом импорта, в первую очередь, потребительских товаров. Так, рост импорта товаров за первое полугодие текущего года составил 9,2% и достиг 17,5 млрд долл. США. Рост импорта потребительских товаров составил 27%, или 1,2 млрд долл. США, из них непродовольственных товаров – на 36,0%, или 1,1 млрд долл. США», - продолжила она.

Кроме того, наблюдается сезонный фактор спроса со стороны физических лиц ввиду летних каникул и отпусков. Согласно последним доступным данным, покупка наличной иностранной валюты в обменных пунктах выросла с 368 млн в мае до 555 млн долл. США в июне.

Тем не менее дисбаланса на валютном рынке не наблюдалось. Национальный банк не осуществлял валютных интервенций. Объем конвертаций средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет составил 1,1 млрд долл. США, а продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора – 479 млн долл. США.

«Объем портфельных инвестиций иностранных инвесторов в ГЦБ Казахстана в июле вырос с 791 млрд до 822 млрд тенге, что свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов к тенговым активам.

С начала августа на фоне распространения дельта-штамма и снижения цен на нефть тенге ослаб на 0,3%, до уровня 425,53 тенге за доллар», - добавила Алия Молдабекова.