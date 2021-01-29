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О деле экс-главы «СК-Фармации» рассказали в Антикоррупционной службе

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Января 2021, 13:20
О деле экс-главы «СК-Фармации» рассказали в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Последствиями от действий экс-председателя «СК-Фармация» являются нарушение деятельности учреждений здравоохранения, а также заражение врачей. Об этом сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По «СК-Фармация» дело закончено, находится на ознакомлении. По завершении ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Подробностей раскрыть не могу... Подозреваемый один. Последствия от его действий - нарушение нормальной деятельности учреждений здравоохранения и заражение врачей. В рамках договора на 8 млрд тенге», - сказал Сергей Перов журналистам в кулуарах коллегии Антикоррупционной службы.

14 января стало известно о завершении дела бывшего главы «СК-Фармация» Берика Шарипа. Также отмечалось, что его раньше обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, а позже - по статье о халатности.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось о том, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был з аключен под стражу .



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