О дефиците врачей рассказала главврач 2-й поликлиники Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О кадровых проблемах рассказали во 2-й поликлинике Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач поликлиники отличник здравоохранения Женис Тойшибекова пояснила, что в этом году по персональному распределению выпускников медицинских вузов через электронный портал «Еңбек.kz» во 2-ю поликлинику города Тараза зарегистрировались 24 выпускника.

«Однако прибыли семеро, остальные не доехали, - говорит главврач, - мотивируя тем, что они хотят продолжить учебу. Особых очередей на сегодняшний день нет. Все работают в штатном режиме. Но дефицит врачей приводит к перегрузке участковой сети здравоохранения. А это, в свою очередь, приводит, конечно же, к снижению качества медицинского обслуживания».

Как отметила спикер, в этом году начатое Министерством здравоохранения обязательное распределение выпускников медицинских вузов и 3-летняя отработка в государственных медучреждениях позволяют устранить нехватку кадров в медучреждениях.

«Ждем выпускников медицинских вузов на работу в нашу поликлинику, здесь в них нуждаются наши пациенты. На сегодняшний день у нас не хватает пять врачей, всего в штате 120 врачей. Имеется дефицит таких специальностей, как кардиолог. Окулист - только окончил вуз и приехал к нам, а невропатолог работает по замещению. Восемь врачей у нас пенсионного возраста, они хотят работать и работают нормально, у них большой опыт, который мы ценим. Средним медицинским персоналом поликлиника обеспечена на 100%, здесь проблем нет. Если бы эти интерны приехали, мы бы полностью решили свои кадровые проблемы. Сегодня в нашей стране делается много для медицинских работников. До 2025 года планируется повышение оплаты труда медработников в рамках новой государственной программы здравоохранения», - пояснила Женис Тойшибекова.

Отметим, что ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» является современной лечебно-профилактической организацией, в которой работают врачи более 20-ти специальностей. Плановая мощность поликлиники – 1 200 посещений в смену.

Типовое семиэтажное здание поликлиники построено в 1990 году. Здесь имеется терапевтическое, педиатрическое, акушерско-гинекологическое, лабораторно-диагностическое отделения, а также отделения профилактики, социально-психологической, специализированной хирургической и терапевтической помощи. В здании поликлиники находятся дневной стационар, молодежный центр здоровья, административно-хозяйственный блок.