О дефиците средств в рамках госспортзаказа заявили в Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев озвучил существующие в рамках государственного спортивного заказа проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственный спортивный заказ – это один из важнейших инструментов улучшения социального положения граждан. С 1 мая 2021 года внедрен механизм подушевого финансирования спортивных секций. В результате 217 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет посещают бесплатные спортивные секции», - сказал Даурен Абаев на заседании Правительства.

Однако, по его словам, этот механизм все еще нуждается в совершенствовании.

«Если мы не решим это вовремя, есть риск, что прямое поручение Президента не будет выполнено. Прежде всего, дефицит средств. Ряд регионов потратили деньги за квартал, выделенные на год», - отметил министр.

«Много вопросов также к работе портала artsport.kz. Существует множество случаев злоупотребления порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг», - заключил глава Минкультуры.