О дальнейшей судьбе программы «Жас маман» высказался Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «Жас маман» будет реализовываться. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «Жас маман» будет реализовываться. В настоящее время просто Министерством образования и науки не подготовлены необходимые правила для реализации этой программы, когда будут готовы, тогда и будут деньги выделены», - сказал Алихан Смаилов.

Отметим, ранее на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» депутаты поинтересовались, в частности, ходом выполнения проекта «Жас маман», направленного на модернизацию колледжей и вузов по наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. Выяснилось, что предусматривается сокращение средств по проекту, поскольку вовремя не утверждены Правила, определяющие порядок его реализации.

Напомнив, что поручение Правительству разработать эту программу, было дано Первым Президентом Казахстана-Елбасы еще в начале текущего года на открытии Года молодежи, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Правительство так и не приступило к его выполнению. При этом председатель Мажилиса акцентировал внимание на длительных процедурах подготовки и согласования, в результате чего порядок реализации программы утвержден соответствующим приказом Министерства образования и науки только в сентябре. «Вызывает возмущение сама причина неисполнения – это банальная волокита при разработке и согласовании порядка реализации программы. Получается, почти 9 месяцев ушло на согласование одного документа. За это время женщина успевает выносить ребёнка! А вы один приказ «родить» не можете. Считаю, что это яркий пример бюрократической волокиты при реализации важнейшей программы, затрагивающей интересы молодых людей. Год молодёжи уже подходит к концу, а вы только проснулись», - сказал Нурлан Нигматулин.