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О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК

15 Ноября 2021 11:35
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О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О цифровых нововведениях в предоставлении государственных услуг по регистрации транспортных средств сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство внутренних дел особое внимание уделяет цифровизации сферы дорожного движения, в том числе одному из его направлений – повышению качества и доступности государственных услуг», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Спикер отметила, что самые популярные среди населения услуги - регистрация транспортных средств, а их ежегодно регистрируется до 2,5 миллионов и получение водительских прав - 1 миллион ежегодно.

«Сегодня МВД совместно с финансовыми институтами одна из наиболее популярных государственных услуг – продажа и перерегистрация авто - выведена в мобильные приложения Halyk Bank и «Каспи банка», и более четверти всех перерегистраций в стране сегодня проходит через эти банковские приложения, более 2,7 тыс. ежедневно», - уточнила Шугыла Турлыбек.

Было сообщено, что МВД выводит эту услугу на мобильные приложения еще двух финансовых организаций - Евразийского банка и Фридом финанс.

«Необходимо подчеркнуть что этот функционал также будет реализован в мобильном приложении 102», - добавила Шугыла Турлыбек.

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#Транспорт   #МВД РК   #Авто с иностранными номерами  
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Автор:

Серик Сабеков

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