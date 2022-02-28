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О цифровизации полиции рассказали в МВД РК

28 Февраля 2022 13:12
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О цифровизации полиции рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный специалист Департамента информатизации и связи МВД РК Адиль Сарсенов рассказал о том, как проводится цифровизация полиции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его данным, по стране насчитывается более 687 тысяч камер видеонаблюдения, из которых около 145 тысяч уже введено в Центрах оперативного управления территориальных подразделений. В служебных кабинетах и спецучрежденях полиции установлены более 18 тысяч видеокамер.

«Полицейские наружных служб 100% оснащены служебными планшетами. Проект внедрения видеорегистратора с онлайн трансляцией и GPS контроля находится на стадии апробации, и работают в тестовом режиме на 150 видеорегистраторах. Тревожные «Кнопки SOS» для экстренного вызова полиции при возникновении противоправных деяний либо чрезвычайных ситуаций - сейчас по стране установлено 114 единиц таких устройств», - сказал А.Сарсенов в ходе онлайн-брифинга.

Также внедрена работа мобильного приложения «102». Его скачали более 53 тысячи раз. На сегодня через приложение поступило около 128 тысяч сообщений, в том числе 80,5 тысяч аудио/видео звонков, 16,8 тысяч текстовых сообщений, 30,4 тысяч обращений из различных мессенджеров (Telegram, Facebook, ВКонтакте, сайт МВД).





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#МВД РК   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Анеля Касымова

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